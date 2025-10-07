Morelia, Michoacán, 7 de octubre de 2025.- Con el objetivo de proteger a la población y evitar la propagación del sarampión en la entidad, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó la disponibilidad de 204 mil 356 dosis de vacunas contra la enfermedad. Esta acción preventiva es crucial ante el riesgo de casos asociados a importación desde otras entidades.

Las vacunas están disponibles en los 364 centros de salud del estado, solo es necesario presentar la Cartilla Nacional de Salud para que les sea aplicada de forma gratuita y segura, especialmente a niñas y niños.

La SSM mantiene una vigilancia epidemiológica constante y exhorta a la población a mantenerse alerta. Ante la presencia de síntomas como fiebre alta, secreción nasal, tos, ojos rojos e irritados, o erupciones rojas en la piel, se debe buscar atención médica inmediata para evitar complicaciones.

La vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir el sarampión, por ello, la SSM reitera su compromiso con la salud pública al mantener el biológico accesible y gratuito en todos sus centros de salud.