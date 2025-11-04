Gabriel Zamora, Mich.- 04 de noviembre de 2025.- Dos hombres sostuvieron una discusión en una comunidad del municipio de Gabriel Zamora, donde uno de los involucrados se retiró, fue por un arma y regreso a balear a su rival.

El violento hecho se registró en la plaza principal de la población de Cajones, donde Artemio N., comenzó a pelear con un sujeto identificado con el apodo de “El Quintilla”, luego de varios minutos el segundo se alejó del sitio.

Minutos después “El Quintilla” volvió, pero armado encaró a su oponente y comenzó a dispararle para enseguida darse a la fuga y evitar ser detenido, por que ya es buscado por las autoridades.

Al enterarse de la situación, hasta el sitio se movilizaron oficiales de la Guardia Civil, junto con los paramédicos de Protección Civil, mismos que auxiliaron al herido y lo trasladaron al hospital de Nueva Italia donde quedó internado.

