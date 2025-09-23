Morelia, Michoacán, a 23 de septiembre del 2025.- La diputada Adriana Campos Huirache y el diputado Guillermo Valencia Reyes, coordinadora e integrante respectivamente del Grupo Parlamentario del PRI de la 76 Legislatura, presentaron su Primer Informe de Actividades Legislativas en el Congreso del Estado e hicieron entrega del documento correspondiente a la presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, diputada Giulianna Bugarini Torres.

La diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, informó que, durante este Primer Año de la 76 Legislatura, presentó 33 iniciativas y cuatro puntos de acuerdo, iniciativas que dijo, son producto de escuchar a la gente en sus recorridos por los mercados, las escuelas y las calles.

Entre las iniciativas que presentó la diputada Campos Huirache, destacó la que se refiere a una paridad real en cuanto a las candidaturas; la prohibición a deudores alimentarios de acceder a cargos públicos o de elección popular; la creación de salas de lactancia en los municipios y en las oficinas públicas; apoyo a migrantes repatriados con estudios de licenciatura o posgrado y la que se refiere a la igualdad en el deporte para las mujeres, por mencionar algunas.

“Todas estas iniciativas tienen un objetivo en común, que las leyes cambien en verdad la vida de la gente, por ello me he conducido bajo los principios de justicia social, igualdad de oportunidades, defensa de derechos humanos y fortalecimiento de las instituciones”, aseveró.

Por su parte, el diputado Guillermo Valencia Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, destacó que durante este Primer Año legislativo, presentó 10 iniciativas, entre las cuales subrayó la que se refiere a que las actas de nacimiento no tengan caducidad; a que haya placas con vigencia real por 10 años y que sea opcional cambiarlas; la creación de una santuario animal en Michoacán, para que se protejan a los animales con espacios especializados de rehabilitación para los afectados por cambios normativos; y que el titular de la Fiscalía General del Estado sea electo por el pueblo.

El diputado Valencia Reyes, afirmó que “la entrega de este informe de actividades legislativas es una obligación para quienes detentamos una responsabilidad popular, un alto deber que cumplo con honor, porque las y los michoacanos merecen saber en qué se gastan sus impuestos”, aseveró.