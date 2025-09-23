Morelia, Michoacán, 23 de septiembre de 2025.–Durante el Primer Informe de Gestión al frente del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), el director general, Adolfo Torres Ramírez, presentó los principales avances alcanzados en infraestructura, atención ciudadana, innovación tecnológica y programas sociales, con el objetivo de garantizar el acceso al agua como un derecho humano fundamental.

Durante su intervención, Torres Ramírez reconoció el respaldo del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, de la Junta de Gobierno y de los diferentes órdenes de gobierno que han acompañado al organismo en los retos de este primer año de gestión.

“Hablar de OOAPAS es hablar del agua, de un recurso vital que define el presente y el futuro de Morelia. Nuestra misión es que cada gota signifique vida, confianza y desarrollo para las próximas generaciones”, expresó.

El director, Adolfo Torres, detalló acciones relevantes como la rehabilitación de plantas y pozos, el fortalecimiento de la red de distribución, la modernización en la atención a usuarios con herramientas digitales como AquaBot y Sofi IA, la limpieza de drenes y alcantarillas para prevenir inundaciones, así como programas sociales y educativos, entre ellos el subsidio para adultos mayores y el programa Guardianes del Agua, que ya suma más de 9 mil participantes.

En cifras, destacó que en este año el OOAPAS brindó más de 216 mil atenciones a usuarios, modernizó la operación con 87 nuevos vehículos y equipos, retiró casi 98 mil toneladas de desechos en drenes y garantizó abasto seguro a más de 350 mil personas beneficiadas por obras estratégicas.

Asimismo, Torres Ramírez subrayó la coordinación institucional con el Gobierno del Estado, la Conagua, la CEAC y legisladores federales y locales para acceder a recursos, impulsar obras estratégicas como el Acuaférico y proyectar la construcción de una nueva planta potabilizadora.

Finalmente, reafirmó que el OOAPAS seguirá trabajando bajo el lema “Más por Ti, Más por Morelia”, consolidando un organismo moderno, cercano y con planeación a largo plazo. “El agua es vida, confianza y futuro. En cada gota que cuidamos está la Morelia que queremos heredar”, concluyó.