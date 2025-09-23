Morelia, Mich.- Martes 23 de septiembre de 2025.- Un conato de incendio ocurrió al interior de un negocio en el que se elaboran frituras, el cual se ubica en la colonia Las Huertitas, aledaña a Lago 2. La emergencia fue atendida rápidamente por elementos de Bomberos Morelia, trascendió en la cobertura de la noticia.

Lo anterior sucedió en un inmueble de la calle Mango, a media cuadra de la Avenida Poliducto. En el sitio, una persona preparaba churros y chicharrones en una freidora fija; en determinado momento la lumbre del quemador hizo contacto con el aceite y generó el incendio.

Trabajadores del lugar combatieron el fuego con extintores y evitaron que acrecentara, además alertaron a los vulcanos municipales, quienes arribaron a la escena y sofocaron por completo las llamas. En el sitio hubo mínimas afectaciones materiales y no se registraron lesionados.