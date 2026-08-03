Los Reyes, Michoacán, 3 de agosto de 2026.- El diputado local del PRD, Octavio Ocampo, acompañó este domingo a los presidentes municipales de Indaparapeo, Janitzio Zavala, y de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, durante la presentación de sus respectivos Segundos Informes de Gobierno, donde reconoció el compromiso de ambas administraciones con la transparencia, la rendición de cuentas y el trabajo cercano a las familias.

Durante ambos eventos, Octavio Ocampo destacó que los ayuntamientos representan la primera ventanilla de la ciudadanía con las instituciones públicas, pues es el nivel de gobierno al que las familias recurren para solicitar servicios, atención y soluciones a las necesidades de sus comunidades.

“Rendir cuentas también es gobernar. La coordinación entre los municipios, el Congreso del Estado y los distintos órdenes de gobierno es indispensable para atender los desafíos que aún enfrenta Michoacán. Cuando trabajamos en unidad, las familias son las principales beneficiadas”, expresó.

El legislador subrayó que, si bien existen avances importantes en los municipios, aún persisten retos que requieren la suma de esfuerzos, particularmente en el fortalecimiento del campo, por lo que insistió en mantener la coordinación institucional y se reiteró como un aliado para impulsar el desarrollo de las regiones.

En estos ejercicios democráticos también estuvieron presentes la senadora Araceli Saucedo Reyes, la presidenta estatal del PRD Michoacán, Verónica García Reyes, y el coordinador de las y los presidentes municipales del PRD, Pablo Varona Estrada, quienes refrendaron su respaldo al trabajo que realizan los gobiernos municipales y al ejercicio de informar con transparencia sobre los resultados alcanzados.

Con los informes presentados este día, ya son cuatro de los 19 gobiernos municipales encabezados por el PRD en Michoacán los que han informado a la ciudadanía sobre los resultados de su administración, fortaleciendo un ejercicio democrático de rendición de cuentas que permite evaluar los avances, identificar los retos y refrendar el compromiso con el desarrollo de cada municipio.

En este marco, Octavio Ocampo felicitó a los presidentes municipales Janitzio Zavala y Humberto Jiménez Solís por presentar un ejercicio de rendición de cuentas ante la ciudadanía y reiteró que desde el Congreso del Estado continuará impulsando iniciativas y acciones que fortalezcan a los municipios, al ser el nivel de gobierno más cercano a la gente y un pilar para recuperar la grandeza de Michoacán.