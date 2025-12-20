Morelia, Mich.- 20 de diciembre de 2025.- José Antonio Cruz Medina define su gestión al frente de la Secretaría de Seguridad Pública como un proceso de reconstrucción institucional basado en la dignificación policial, la profesionalización y la proximidad social.

Desde su llegada, ha planteado como prioridad dotar de certeza jurídica, mejores condiciones laborales, equipamiento y tecnología a los elementos de la Guardia Civil. El secretario reconoce que la seguridad en Michoacán se enfrenta a escenarios de alta complejidad, donde los operativos conjuntos generan resistencia por parte de grupos delictivos.

Sin embargo, explica que estos eventos son consecuencia directa del despliegue permanente y del trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las instancias investigadoras federales y estatales, a las que la SSP aporta inteligencia desde áreas especializadas y desde el C5-911. Uno de los pilares de su estrategia es el proyecto “Guardianes del camino”, orientado a fortalecer la proximidad social y generar empatía con la población. Cruz Medina sostiene que la confianza ciudadana se construye con presencia, profesionalismo y cercanía, así como con una “inteligencia social” alimentada por la colaboración directa de la ciudadanía.

En su visión, no hay espacio para la corrupción dentro de la corporación. Recalca que la Guardia Civil es una institución sólida y que cualquier elemento que incurra en actos ilícitos será puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

De cara al periodo vacacional, el funcionario asegura que existen condiciones de seguridad en carreteras y zonas turísticas, e invita a visitar Michoacán con la certeza de que el estado avanza hacia un escenario consolidado de paz y tranquilidad.