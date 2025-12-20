Uruapan, Mich.- 20 de diciembre de 2025.- La madrugada de este sábado, se registró una volcadura con saldo de tres personas lesionadas, sobre la Calzada Benito Juárez, cerca del Mural de la colonia La Quinta.

Automovilistas reportaron el percance vial a los números de emergencia alrededor de las 05:30 horas, por lo que al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal y Rescate Michoacán, Delegación Uruapan, quienes auxiliaron a tres personas que presentaban lesiones de consideración y las trasladaron a un hospital.

Las víctimas viajaban en una camioneta Ford F150 , color verde, la cual quedó convertida en chatarra tras el accidente provocado aparentemente por el exceso de velocidad.

Por su parte, elementos de Tránsito y Vialidad Municipal se encargaron de realizar el peritaje para deslindar responsabilidades y retirar la unidad siniestrada a un corralón oficial.