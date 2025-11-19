Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2025.- El Ayuntamiento de Morelia, a través del Sistema DIF Municipal, formalizaron la firma de un convenio de colaboración con el Valencia Club de Fútbol, cuyo propósito es ampliar las oportunidades de aprendizaje, entrenamiento y desarrollo integral para niñas, niños y adolescentes del programa Escuelas de Fútbol “Estrellas del Mañana”.

Durante su intervención, el director general del DIF Morelia, José Manuel Álvarez Lucio, destacó la evolución del programa desde su creación en agosto de 2023 por iniciativa de la Presidenta Honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, señalando que más de 400 niñas y niños han participado y que actualmente alrededor de 300 continúan su formación en cuatro sedes estratégicas de la ciudad.

Álvarez Lucio subrayó que el impacto del proyecto ha sido tanto deportivo como social: “La idea de estas escuelas de fútbol es que los niños y niñas en estas colonias específicamente tengan espacios de esparcimiento sano; hemos tenido resultados no solamente deportivos sino también sociales, en donde papás y mamás nos han manifestado que los niños se portan mejor, van mejor en la escuela, y de eso se trata… que estos niños y niñas crezcan a ser personas de bien”.

Asimismo, celebró el voto de confianza del Valencia CF hacia Morelia: “En el Ayuntamiento hay un gran entusiasmo por realizar este convenio, que hayan escogido Morelia como la primera sede en México para tener una filial de este club tan importante, habla muy bien del compromiso que tienen con la comunidad”.

Por parte del Valencia CF, Alejandra Maffey Tarazona, directora de la Academia en México, resaltó que esta alianza está diseñada para abrir caminos reales de desarrollo para la niñez moreliana. Explicó que el club ofrecerá descuentos para facilitar el acceso de más niñas y niños a su metodología, además de impulsar programas de detección de talento y capacitación a entrenadores.

“Con este convenio queremos que ningún niño ni niña se quede con las ganas de aprender, de esforzarse y de crecer dentro del fútbol. Queremos que cada uno tenga acceso a una formación profesional, a una metodología reconocida internacionalmente y a un entorno seguro donde pueda desarrollar todo lo que lleva dentro. El talento está aquí, en nuestras colonias, en nuestras escuelas y en nuestras familias”.

De igual manera, Vicente Roch, Coordinador Técnico del Programa de Academias del Valencia CF, agradeció la colaboración con el DIF Morelia y señaló que el acuerdo tiene dos ejes fundamentales: el deportivo y el social.Reafirmó el compromiso del club al señalar que no sólo se trata de desarrollar el talento deportivo, sino de preparar seres humanos capaces de vivir en sociedad.

En la firma del convenio estuvieron presentes José Manuel Álvarez Lucio, Director del DIF Morelia; Alejandra Maffey Tarazona, Directora de la Academia del Valencia CF en México; Vicente Roch, Coordinador Técnico del Programa de Academias del Valencia CF; David López Rodríguez, Coordinador Técnico de Academias en México del Valencia CF; y Karla Ochoa Cortés, Directora de la Niñez y la Juventud del DIF Morelia y responsable del programa “Estrellas del Mañana”.