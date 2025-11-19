El dirigente de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, celebró la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado como uno de los autores intelectuales del asesinato del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Señaló que este resultado confirma el compromiso del Estado mexicano para evitar la impunidad en un caso que conmocionó a la entidad y al país.

Mora González destacó que la captura es una muestra contundente del trabajo coordinado entre el Gobierno de México, el Gobierno de Michoacán y la Fiscalía General del Estado. Recordó que desde el inicio se sostuvo que el crimen no quedaría impune, y aseguró que la acción conjunta de las instituciones hoy respalda esa postura con hechos concretos.

El dirigente subrayó que las investigaciones avanzaron de manera precisa, permitiendo reconstruir la planeación, operación y ejecución del homicidio. “La coordinación interinstitucional permitió avanzar de manera determinante en la investigación y dio como resultado la detención de Jorge Armando “N”, identificado como uno de los líderes de la célula delictiva que planeó el asesinato de Carlos Manzo”, afirmó.

Finalmente, Mora González reiteró que el Gobierno de México mantiene firme su compromiso de llegar a la verdad y esclarecer por completo este crimen perpetrado por la delincuencia organizada. Añadió que este resultado representa un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley y que el Plan Michoacán ya comienza a mostrar avances en materia de seguridad y justicia.