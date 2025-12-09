Morelia, Michoacán, 9 de diciembre de 2025.- El Gobierno de Michoacán, a través del Sistema DIF Michoacán, envió al municipio de Coahuayana, 250 canastas alimentarias de emergencia y desastre, 100 kits de higiene para niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores, y 100 kits de limpieza, informó la directora general del organismo estatal, Ana Sofía Bautista Aguíñiga.

Las provisiones están siendo trasladadas por personal del Sistema DIF Michoacán y Protección Civil Estatal, las cuales serán entregadas al Sistema DIF Municipal, para su operación y distribución entre las personas que lo requieran.

La funcionaria destacó que el personal del DIF estatal permanece en constante disposición para brindar atención durante situaciones de emergencia, trabajando de manera coordinada con autoridades de Coahuayana para asegurar que la ayuda llegue a quienes más lo necesiten.

Además, reiteró el compromiso de atender de manera prioritaria a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y demás grupos en situación de vulnerabilidad, para garantizar la protección de sus derechos y su bienestar.