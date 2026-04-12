Morelia, Michoacán, 12 de abril de 2026.- En el marco de su 33 aniversario, la Casona del Teatro, en coordinación con la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), develó en el Teatro Melchor Ocampo la placa conmemorativa por los 10 años de la puesta en escena “La última cena”, que ha mantenido temporadas ininterrumpidas durante Semana Santa.

La titular de la Secum, Tamara Sosa Alanís, reconoció el trabajo de todo el equipo artístico y técnico que ha sostenido este proyecto a lo largo de los años. Subrayó que el compromiso del colectivo artístico y del público ha permitido que el teatro continúe fortaleciéndose como un eje vivo de la vida cultural en Michoacán.

Por su parte, el director de la obra, Juan Carlos Arvide, agradeció el acompañamiento institucional y el interés hacia el teatro, así como el respaldo del público, cuya presencia constante ha sido clave para mantener viva esta tradición escénica.

En representación del elenco, la actriz Lucila Martínez destacó que esta celebración sintetiza diez años de trabajo conjunto. Señaló que “La última cena” es un montaje concebido como collage escénico por Arvide, con la colaboración de César Gabriel Silva y a partir de una propuesta de Carlos Guzmán Pedraza, resultado del esfuerzo colectivo sostenido por los equipos creativos y ejecutivos.

Como parte de la conmemoración, se recordó que por este montaje han pasado decenas de actrices y actores provenientes de varias ciudades del país, convocados por su interés y vocación escénica. La placa develada, obra del maestro José Luis Padilla Retana, permanece como testimonio de esta trayectoria y de la vigencia del teatro como espacio de encuentro, memoria y emoción en Michoacán.