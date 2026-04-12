Zacapu, Michoacán, 12 de abril de 2026.- Zacapu invita a disfrutar el cierre del Festival de la Nieve Artesanal 2026, donde este domingo, a partir de las 15:00 horas, se regalarán conos y vasos de nieve a niñas y niños de tres años en adelante.

Esta celebración enaltece la tradición, creatividad y sabor de las nieves elaboradas artesanalmente por las y los neveros locales. Las actividades del último día del festival se desarrollarán de 15:00 a 20:30 horas.

La Plaza Reforma se llenará de color, sabor y música con la presencia de artistas locales, así como la participación de 21 artesanas y artesanos neveros que ofrecerán más de 60 sabores para todos los gustos, señaló la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García.

Entre las opciones de sabores destacan combinaciones tradicionales y exóticas como taro, beso de ángel, limón, fresa, tequila, vodka, aguacate, melón, mango, kiwi, vainilla y chocolate, que reflejan la riqueza gastronómica de la región.

Como parte del programa artístico, se presentará el ballet “Bello Atardecer” a las 17:00 horas, seguido de diversas presentaciones musicales pensadas para el disfrute de toda la familia.

El Festival de la Nieve Artesanal de Zacapu es un espacio que preserva las tradiciones y promueve el talento de las y los neveros michoacanos, al tiempo que brinda una experiencia única a quienes buscan sabores auténticos.