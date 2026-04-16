Morelia, Michoacán, a 16 de abril de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informa que, derivado de actos de investigación realizados con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos, fue detenido Leonardo Manuel “N”, por su posible relación en el feminicidio de Daniela M., ocurrido la madrugada del pasado 11 de abril en Morelia.

De acuerdo con los datos de prueba recabados durante la investigación, encabezada por la Fiscalía Especializada en Feminicidio, con apoyo de la Policía Morelia, la víctima fue privada de la vida a consecuencia de asfixia mecánica por estrangulación manual, lo que permitió establecer líneas sólidas para la identificación del presunto responsable.

La detención de Leonardo Manuel “N” se llevó a cabo en cumplimiento a una orden de aprehensión, misma que fue ejecutada por personal de esta institución, garantizando en todo momento el debido proceso.

La FGE refrenda su compromiso de investigar este hecho con estricto apego a la ley, enfoque de género y respeto a la identidad de las personas, reconociendo la gravedad de la violencia que enfrentan las mujeres y las personas de la diversidad sexual y de género; no habrá impunidad en este caso y que se continuará actuando con firmeza para garantizar el acceso a la justicia.