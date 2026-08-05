Morelia, Michoacán, 5 de agosto de 2026.- Con labores de inteligencia y despliegue operativo en campo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reforzó la Estrategia contra la Extorsión para identificar, perseguir y neutralizar a los principales generadores de violencia en Michoacán.

La dependencia cuenta con un listado de 10 objetivos prioritarios detenidos por el delito de extorsión. Su localización y captura constituyen una línea de acción fundamental para combatir la impunidad, debilitar las estructuras delictivas y salvaguardar el patrimonio y la tranquilidad de las y los michoacanos.

La denuncia continúa siendo un elemento fundamental para el éxito de la estrategia, ya que cada reporte permite evitar el pago a los delincuentes, proteger a las víctimas y generar información de valor para fortalecer las investigaciones e identificar a los responsables.

Para una intervención integral, la estrategia contempla cinco componentes: prevención y orientación, presencia territorial, atención y acompañamiento a las víctimas, inteligencia y operación, así como investigación y judicialización. Estas acciones se desarrollan de manera focalizada, en una primera etapa, en las regiones de Uruapan, Apatzingán y Oriente, mediante jornadas preventivas, puntos de orientación, capacitación, enlaces regionales y despliegues operativos.

Finalmente, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y las instancias del Gobierno de México, la SSP consolida las labores interinstitucionales para potencializar la captura de los infractores, avanzar en el combate a la impunidad y desarticular las redes delictivas.con jornadas preventivas, puntos de orientación y denuncia, capacitación, enlaces regionales y despliegues operativos.