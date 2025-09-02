Morelia, Mich.- Martes 02 de septiembre de 2025.- Unos delincuentes encapuchados, a punta de pistola, amagaron a un hombre y le robaron una fuerte suma de dinero, esto a espaldas del Gastronómico La Huerta, ubicado en Morelia, informaron fuentes allegadas a las autoridades policiales, las cuales agregaron que la víctima es el tesorero del municipio de Carácuaro.

El hecho ocurrió durante la tarde de este martes. Se supo que el ahora afectado fue interceptado por los amantes de lo ajeno, quienes lo amenazaron, le quitaron 308 mil pesos en efectivo e inmediatamente huyeron a bordo de un Tsuru blanco.

La situación fue reportada al número de emergencias 911, después acudieron unos patrulleros, quienes obtuvieron datos de la situación y efectuaron un operativo en la zona, a efecto de intentar localizar y capturar a los hampones. Se espera que la instancia competente emprenda las averiguaciones pertinentes del caso.

Trascendió extraoficialmente que el hoy ofendido, tras retirar la considerable suma económica de una institución bancaria, acudió al gastronómico a comer y al concluir -ya al exterior del establecimiento- fue asaltado por los delincuentes.

RED 113