Morelia, Mich.- Jueves 18 de septiembre de 2025.- Un trabajador del volante resultó herido tras ser agredido por unos delincuentes que le robaron su taxi en la colonia moreliana Lago 1, informaron autoridades policiales. Oficiales de la Guardia Civil (GC), apoyados por varios taxistas, encontraron la referida unidad abandonada en las inmediaciones de donde ocurrió el hecho de violencia.

De acuerdo con los datos obtenidos en la labor periodística, los amantes de lo ajeno -al parecer dos mujeres y un hombre- abordaron el automotor del hoy ofendido al exterior de la Terminal de Autobuses de Morelia (TAM) y le pidieron los llevará a la colonia Lago 3.

En el trayecto, los aparentes pasajeros le indicaron al taxista que los trasladadara atrás del Motel Caribe ubicado en la colonia Lago 1. Ya en el referido asentamiento, los hampones le indicaron continuara sobre la calle Laguna Verde.

En determinado momento, los criminales amagaron al chofer con un arma blanca y una pistola, además lo obligaron a descender y lo atacaron con un objeto punzocortante, acto seguido se apoderaron del auto y escaparon.

Unos vecinos ayudaron al agraviado y avisaron al número de emergencias 911. En la escena se presentaron patrulleros municipales y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes otorgaron las primeras curaciones al conductor identificado como Francisco, de 59 años de edad y lo canalizaron a un hospital para su adecuada atención médica, él padeció lesiones en tórax y abdomen.

Asimismo, tanto agentes municipales como de la GC y compañeros del taxista emprendieron la búsqueda del coche robado. Luego de algunos minutos, los policías estatales y compañeros de la víctima hallaron el carro, un Nissan Versa, con número económico 525, del sitio “Radio Taxi Central”, el cual estaba sin ocupantes sobre la Avenida Constituyentes de 1824.

El mencionado automóvil fue asegurado por los guardianes del orden. Se espera que la Fiscalía General del Estado (FGE) emprenda las averiguaciones pertinentes del caso y de con el paradero de los responsables.



