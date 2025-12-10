Puruándiro, Mich.- 10 de diciembre de 2025.- La mañana de este miércoles delincuentes desconocidos dispararon y le prendieron fuego a una camioneta en la colonia Jeroche, perteneciente al municipio de Puruándiro, sin que se reportaran víctimas.

Oficiales de la Policía Municipal realizaban recorridos de prevención cuando observaron el vehículo calcinado sobre la calle Revolución, por lo que se aproximaron para revisar el área, ubicando dos casquillos percutidos para arma larga.

Los oficiales confirmaron que no había personas heridas ni fallecidas. Trascendió que la camioneta siniestrada es una Toyota Tacoma, tipo Pickup.

Los patrulleros acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional de Justica, cuyos agentes y peritos realizaron las diligencias respectivas, embalando un casquillo percutido calibre 2.23 y otro 7.62.

Al termino de las actuaciones la unidad motriz fue remolcada a un corralón para quedar a disposición de las autoridades competentes.