Huetamo, Mich.- 10 de diciembre de 2025.- Las autoridades municipales ordenaron la clausura del establecimiento Gas Mundial, ubicado en la colonia El Terrero de Huetamo, luego de una inspección que reveló diversas anomalías y un marcado incumplimiento de las normas de seguridad obligatorias para este tipo de negocios.

La decisión se tomó a raíz del siniestro ocurrido la tarde del martes, cuando cuatro cilindros explotaron al ser colocados en un vehículo recién abastecido. La fuerte detonación provocó un incendio que consumió completamente la unidad, dañó otros automotores cercanos y dejó a dos personas con heridas que requirieron atención médica.

Tras el incidente, el personal de distintas áreas del municipio acudió al establecimiento para llevar a cabo una revisión minuciosa. Durante el recorrido se confirmaron condiciones de riesgo que ponían en peligro tanto a trabajadores y clientes como a los vecinos de la zona, motivo por el cual se ordenó la suspensión inmediata de actividades.

En el operativo intervinieron la Dirección de Reglamentos Municipales, la Coordinación de Protección Civil Municipal y elementos de Seguridad Pública, quienes colocaron los sellos de clausura en el acceso principal del negocio.

El Gobierno Municipal informó que mantendrá una estrategia de vigilancia y verificación en los expendios de gas instalados en la localidad, con el fin de asegurar que cumplan las medidas de seguridad correspondientes y así proteger la integridad de la población.