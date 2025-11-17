Indaparapeo, Mich.- Lunes 17 de noviembre de 2025.- Unos delincuentes intentaron robarle la motocicleta a un adolescente y en la acción lo hirieron al dispararle con un arma de fuego, hecho que ocurrió en el centro de la cabecera municipal de Indaparapeo, informaron fuentes policiales.

Lo anterior tuvo lugar sobre la calle Morelos, esquina con Aldama. Trascendió que el menor se resistió al despojo de su unidad, entonces los bandidos lo lesionaron y consecutivamente huyeron.

La situación fue reportada a unos patrulleros locales, quienes acudieron al sitio en mención. También arribaron paramédicos de Protección Civil para otorgar los primeros auxilios al afectado y después lo canalizaron al Hospital Infantil de Ciudad Salud, ubicado en Charo.

La identidad del paciente no fue expuesta. Los oficiales dieron parte a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que emprendiera las investigaciones correspondientes del caso.