Jacona, Michoacán, 29 de mayo de 2026.- Durante los recorridos permanentes de prevención y vigilancia en el municipio de Jacona, elementos de la Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron a un hombre presuntamente relacionado con robos a distintos comercios de la región.

El operativo se llevó a cabo sobre la avenida Madero y el Libramiento Sur, en la colonia Lomas del Bosque, donde los agentes ubicaron a un hombre cuyas características coincidían con las reportadas por diversos negocios afectados por el delito de asalto.

Al efectuar una inspección preventiva, los elementos localizaron entre sus pertenencias la cantidad de 53 mil 290 pesos en efectivo, recurso cuya legal procedencia no pudo acreditar en el momento.

Tras su detención, el implicado fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad encargada de realizar las actuaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.