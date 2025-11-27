Ario de Rosales, Mich.- Jueves 27 de noviembre de 2025.- Elementos del Ejército Mexicano arribaron al complejo de la Policía Municipal de Ario de Rosales para efectuar una revista de armamento, la cual concluyó sin detectar anomalías. A la par personal de la Fiscalía General del Estado dio continuidad a actos de investigación por hechos ocurridos en la región.

Los oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional tambien revisaron las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y entevistaron a varios de los elementos, según informaron fuentes cercanas al caso.

De igual forma trascendió que agentes de la Fiscalía revisaron las listas de turno y detectaron que tres de los municipales no se presentaron, supuestamente por tener un permiso por enfermedad otorgado por el director de Seguridad Pública.

Ante la vistosa movilización de patrulleros estatales y federales, comenzó a correr el rumor en redes sociales sobre una supuesta deserción masiva y abandono de armamento por parte de los municipales, situación que fue desmentido mediante un comunicado por el ayuntamiento local.

Es de recordar que semanas atras oficiales tanto de Ario de Rosales, como de Salvador Escalante fueron requeridos a declarar ante la Fiscalía General del Estado, en relación a algunos hechos de violencia ocurridos en la región, por lo que las investigaciones continúan a fin de determinar la probable relación de algunos elementos en temas principalmente de homicidio.