Morelia, Mich.- Jueves 27 de noviembre de 2025.- Una adulta mayor fue encontrada sin vida dentro de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Jardín de la Montaña, en la zona poniente de Morelia. La fémina no tenía huellas de violencia y falleció por causas naturales, informaron autoridades policiales.

La anterior se registró durante la tarde de este jueves en el citado inmueble localizado en la calle Del Triunfo, y fue reportado por algunos vecinos al número de emergencias 911.

En el sitio se presentaron unos patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de la mencionada habitante de 69 años de edad y acordonaron el área, además avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Especialistas de la Unidad de Atención Inmediata se encargaron Las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley. Se espera que en las próximas horas la difunta sea reclamada por sus familiares.