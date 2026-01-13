Morelia, Michoacán, a 13 de enero de 2026.- El Consejo Ciudadano del municipio de Morelia presentó su Informe de Actividades correspondiente al ejercicio 2025, en un acto que reunió a consejeras y consejeros ciudadanos, integrantes del Cabildo, miembros del gabinete legal y ampliado del Ayuntamiento, funcionarios estatales y representantes de los diversos sectores de la sociedad.

Durante la sesión, el Secretario General del Consejo Ciudadano, Gerónimo Color Gasca, subrayó que el informe representa no solo un recuento de acciones, sino un ejercicio de memoria cívica que permite reconocer los avances logrados de manera colectiva y definir el rumbo para seguir fortaleciendo la participación ciudadana en Morelia.

Destacó que el Consejo está conformado por 45 consejeras y consejeros, mujeres y hombres con trayectorias y visiones diversas, unidos por el compromiso común de trabajar por el bienestar del municipio. En este sentido, uno de los ejes centrales del trabajo durante 2025 fue la apertura y renovación del organismo, mediante convocatorias públicas que fortalecieron su carácter plural y representativo.

A lo largo del año, el Consejo impulsó espacios de diálogo, mesas de trabajo, actividades comunitarias y proyectos con impacto social, priorizando siempre la escucha a la ciudadanía.

Tan solo en el año recién concluido, se realizaron 234 actividades, reuniones y eventos, con la participación de más de 7 mil 700 personas, mientras que desde la creación del organismo se han desarrollado 955 actividades, beneficiando a más de 22 mil 600 asistentes.

Asimismo, se resaltó el compromiso con la construcción de paz y la promoción de valores cívicos, a través de actos realizados en coordinación con instituciones como el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y autoridades educativas, llevando actividades cívicas a plazas y tenencias del municipio.

En representación del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, asistió la Síndica Susan Melissa Vásquez Pérez, quien refrendó la apertura del Gobierno de Morelia al diálogo con la ciudadanía organizada y reconoció la labor del Consejo como un aliado estratégico para fortalecer la gobernanza, la corresponsabilidad social y la participación activa en la vida pública del municipio.

Con estas acciones, el Consejo Ciudadano de Morelia reafirma su compromiso de seguir siendo un espacio de encuentro, análisis y propuesta, convencido de que una ciudad se transforma cuando sus habitantes participan, se organizan y colaboran de manera propositiva en la construcción de un mejor Morelia.