Convocatoria de movilización de la CNTE evidencia que obliga a maestros a bloquear vías o se quedan sin quincena

Morelia, Mich.- Ante las necesidades de hacer una convocatoria masiva los integrantes de la CNTE “Poder de Base” han obligado a los maestros a acudir al bloqueo de las vías férreas en dado caso no les pagarán su quincena, según refieren en una convocatoria emitida con fecha del 20 de enero.

La fracción radical, liderada por Benjamín Hernández, ante la falta de apoyo de los docentes ante su demanda de no respetar el nombramiento del titular del área de Educación Indígena ha determinado, que el que no asista al bloqueo del tren en la comunidad de Caltzontzin no cobrará.

En un comunicado, los integrantes de “Poder de Base” señalan que su movilización se realizará el día de mañana a las 9:00 horas en el municipio de Uruapan. Sin embargo precisan que el “pago de la quincena 02/22 se ejecutará en los espacios de movilización”.

La CNTE pide a los profesores prepararse para los bloqueos por guardias, ya que prevén quedarse ahí durante los próximos días.

RED 113