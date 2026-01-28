Ziracuaretiro, Mich.- 28 de enero de 2026.- Un tráiler estuvo a punto de incendiarse tras una falla en el sistema de frenos la tarde de este miércoles, sobre la autopista Siglo XXI, en el tramo Uruapan – Pátzcuaro.

Algunos automovilistas reportaron el conato de incendio de la pesada unidad, a unos metros de la desviación a Ziracuaretiro, por lo que al sitio se desplazaron paramédicos y Bomberos de Protección Civil Municipal de Ziracuaretiro.

Luego de varios minutos los “tragahumo” lograron sofocar el fuego que se generó al parecer por un sobrecalentamiento en el sistema de frenos y evitaron que se propagara a otras partes de la unidad cuyos ocupantes resultaron ilesos.

Finalmente, elementos de la Guardia Nacional, División Seguridad en Carreteras e Instalaciones, abanderaron la zona para evitar algún accidente y se encargaron de retirar la unidad afectada.