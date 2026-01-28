Morelia, Michoacán, 28 de enero de 2026.- Asociaciones protectoras de animales anunciaron la realización de manifestaciones pacíficas en diversos municipios del Estado con el objetivo de exigir un trato digno hacia los seres vivos y una persecución efectiva de los delitos de maltrato y crueldad animal.

Como parte de esta movilización estatal, tres ayuntamientos se han sumado hasta el momento a la convocatoria para realizar marchas pacíficas en sus respectivas demarcaciones.

En Uruapan, la Unión de Asociaciones y Rescatistas de Uruapan por la Protección Animal (UARUPA), junto con la Asociación Protectora de Animales de Uruapan (APAU), llevará a cabo una marcha el próximo 31 de enero, a las 16:00 horas, partiendo de la glorieta de McDonald’s.

Por su parte, Amor Animal Tepalcatepec realizará su primera marcha pacífica en contra del maltrato animal el 6 de febrero.

El punto de partida será la Escuela Secundaria Técnica No. 9, a las 17:00 horas, con destino al ayuntamiento municipal.

La organización convocó a las y los participantes a acudir con carteles y marchar en exigencia de justicia “por los que no pueden”, así como para denunciar la omisión institucional.

Asimismo, el domingo 8 de febrero, a las 10:00 horas, se tiene programada una movilización que partirá de la desviación a Caracha con rumbo a la plaza principal de Zirimbo, en el municipio de Ziracuaretiro.

Maribel Arreola Gallardo, integrante del área jurídica del Colectivo Estatal Animalista de Michoacán (CEAM), expuso la necesidad de que los avances legislativos alcanzados en materia de protección animal realmente se apliquen en los 113 municipios del Estado.

Mientras que Yadira Escobar de UARUPA, consideró necesario visibilizar la crueldad contra los animales.

Las asociaciones participantes exigieron a las autoridades mayor empatía y capacitación en temas de protección animal, así como un seguimiento real y efectivo a las denuncias por maltrato y abandono.

También demandaron la creación de reglamentos de protección animal en los municipios donde aún no existen, la aplicación inmediata de los reglamentos recién publicados y la actualización de aquellos que se encuentran obsoletos o incompletos.

De igual forma, solicitaron que las autoridades no amenacen ni persigan a las y los protectores de animales por brindar auxilio, la implementación de campañas permanentes y gratuitas de esterilización en todos los municipios, la participación activa de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) en programas de bienestar animal, el seguimiento puntual de la Fiscalía General del Estado (FGE) a las denuncias por crueldad animal y la atención inmediata de Seguridad Pública ante casos de flagrancia.

Además, plantearon la necesidad de impulsar un Centro de Protección y Bienestar Animal que funcione como clínica del bienestar.

Entre las asociaciones que participan en esta movilización se encuentran Voluntarios en la Protección Animal, Narices Frías, Colectivo Estatal Animalista de Michoacán (CEAM), Mano Pata Vidas, Karuna Buscando Hogares Responsables, Vigilantes Ambientales y Huellitas Unidas.

Finalmente, las organizaciones convocaron a la sociedad en general a sumarse a estas manifestaciones como una forma de visibilizar la problemática, exigir respeto hacia los seres vivos sintientes y avanzar hacia su erradicación.