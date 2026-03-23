Morelia, Michoacán, a 23 de marzo del 2026.- Con el objetivo de fortalecer la economía local y reconocer el esfuerzo colectivo de quienes día a día impulsan el desarrollo desde sus comunidades, el diputado de Morena, Juan Pablo Celis, invita a la ciudadanía a asistir a la Primera Exposición de la Unión de Cooperativas del Estado de Michoacán de Ocampo.

El evento se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de marzo, en el Patio Central del Poder Legislativo, en un horario de 09:00 a 15:00 horas, donde las y los asistentes podrán conocer y adquirir productos elaborados por cooperativas michoacanas.

Durante la exposición se contará con venta de productos de la canasta básica, hortalizas, artesanías, manufacturas locales, así como comida tradicional, reflejo del talento, la identidad y el trabajo de las manos productivas de nuestro estado.

El diputado Juan Pablo Celis destacó la importancia de las cooperativas como una forma de organización económica solidaria que genera empleo, fortalece el tejido social y promueve el desarrollo regional con justicia y equidad.

“Las cooperativas son ejemplo de que cuando el trabajo se hace en comunidad, se generan oportunidades reales para las familias. Apoyarlas es fortalecer nuestra economía desde lo local y reconocer el valor de nuestra gente”, expresó.

Finalmente, reiteró la invitación a todas y todos los michoacanos a asistir, consumir local y respaldar a quienes con esfuerzo y organización contribuyen al bienestar del estado.