Gabriel Zamora, Mich.- 11 de septiembre de 2025.- La mañana de este jueves, se registró un derrumbe sobre la carretera libe Urapan – Nueva Italia, lo que mantiene bloqueada la circulación, mientras se realizan las labores de limpieza y retiro de escombros.

Lo anterior fue confirmado por el Centro SICT Michoacán, mediante el siguiente posteo en sus redes sociales oficiales:

“🚨AVISO VIAL🚨 Carretera: Carapan-Playa Azul Tramo: Uruapan-Ent Infiernillo km 124+000 🚧Derrumbe, BLOQUEO TOTAL Brigada trabajando en la zona 🚧Tome previsiones, atienda las indicaciones viales y maneje con precaución ⚠”.

En el sitio se encuentra ya personal trabajando para retirar las piedras y lodo que se desprendieron de un paredón, por lo que se espera que ennlas próximas horas se restablezca el tránsito vehículo.

Las autoridades exhortan a los automovilistas a utilizar la autopista Siglo XXI en su tramo Taretan – Cuatro Caminos, en tanto concluyen las maniobras de limpieza.