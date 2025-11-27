Morelia, Michoacán, 27 de noviembre de 2025.- El PRD Michoacán celebró la aprobación de la iniciativa presentada por el diputado Octavio Ocampo, mediante la cual los partidos políticos deberán destinar al menos el 5% de su financiamiento público a programas de empoderamiento y formación política de la comunidad LGBTTTIQ+.

“Con esta reforma, Michoacán se convierte en un referente nacional en materia de inclusión, equidad y derechos políticos de la diversidad sexual”, remarcó el legislador perredista.

Durante la sesión del Pleno, Octavio Ocampo defendió la propuesta subrayando que “la democracia solo es plena cuando nadie queda fuera de la toma de decisiones”. El legislador destacó que este avance legislativo representa un paso firme hacia la igualdad sustantiva y la participación activa de todas las identidades en la vida pública del estado.

El diputado local reconoció la relevancia histórica de esta aprobación, al consolidar una política de inclusión que rompe paradigmas y garantiza espacios de representación política para la comunidad LGBTTTIQ+. Así mismo destacó que la igualdad y la diversidad no son consignas, sino principios que fortalecen la democracia y el tejido social.

Es importante mencionar que el diputado del PRD presentó la iniciativa promovida de la mano con integrantes del PRIDE Michoacán, misma que fue dictaminada y sometida a discusión ante el pleno de la 76 legislatura logrando el respaldo de las y los legisladores.