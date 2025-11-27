Michoacán.- 27 de noviembre de 2025.- Se han cumplido 72 horas con bloqueos carreteros, en al menos 10 puntos de Michoacán, como parte de las movilizaciones de dos sectores, productores agrícolas y transportistas.

Este jueves, de acuerdo con el C5i Michoacán las vialidades cerradas a la circulación, tanto Autopistas como carreteras libres, son las siguientes:

🟢VISTA HERMOSA: Tramo carretero Vista Hermosa- Tanhuato, a la altura de SUKARNE.

🟢VISTA HERMOSA: Tramo carretero Vista Hermosa- Ixtlán KM42.

🟢VISTA HERMOSA: Tramo carretero Vista Hermosa-La Barca.

🟢VISTA HERMOSA: Tramo carretero Vista Hermosa-El Capulín

🟢VISTA HERMOSA: Autopista de Occidente Km 390, Caseta de Cobro.

🔴PANINDÍCUARO: Autopista de Occidente KM307, Caseta de Cobro.

🔴ZINAPÉCUARO: Autopista de Cuota 15D Atlacomulco – Zapotlanejo, Caseta de Cobro.

🔴ECUANDUREO: Autopista de Occidente México – Guadalajara KM360, Caseta de Cobro.

🔴VENUSTIANO CARRANZA: Carretera Sahuayo-La Barca Ref. crucero de cuatro esquinas.

🔴SAHUAYO: Carretera federal Sahuayo-La Barca Ref. crucero de La Palma.

Cerca de las 10:00 horas en el caso particular de la caseta de Zinapécuaro, los manifestantes abrieron por espacio de algunos minutos el paso, para desahogar vehículos que permanecian varados, algunos desde el pasado martes.

Es de recordar que los transportistas exigen garantías de seguridad en carreteras, debido a que constantemente son blanco de violentos asaltos por delincuentes y extorsiones por parte de autoridades policíacas.

Mientras que los productores agrícolas exigen mejores precios de garantía y la certeza de que la reforma a la Ley Nacional de Aguas no les afectará.

Hasta el momento se han realizado diversas mesas de diálogo y de trabajo con autoridades federales, sin que se hayan alcanzado acuerdos que permitan la liberación de las vialidades.