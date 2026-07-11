Uruapan, Mich.- 11 de julio de 2026.- Un automovilista resultó ileso luego de perder el control de su unidad y chocar contra una jardinera y una barrera metálica de contención sobre la avenida Aeropuerto, a la altura de la colonia San José Obrero en Uruapan, durante la madrugada de este sábado.

El accidente ocurrió cerca de las 5:45 horas, cuando un vehículo Volkswagen Jetta blanco, con placas de circulación PLH-362-C, transitaba por dicha vialidad. Al llegar al cruce con la calle República del Salvador, por causas que serán determinadas por la autoridad, el conductor perdió el control del volante, salió de la carpeta asfáltica y terminó impactándose contra la infraestructura ubicada a un costado de la vialidad.

Al sitio acudieron paramédicos de Rescate Michoacán, quienes valoraron al automovilista y confirmaron que no presentaba lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal realizaron el peritaje correspondiente para establecer las causas del accidente y ordenaron el retiro del vehículo siniestrado, con el apoyo de una grúa, a fin de restablecer la circulación en la zona.

RED 113