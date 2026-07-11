Álvaro Obregón, Mich.- Sábado 11 de julio de 2026.- Cuando se encontraban en un velorio en la población de Tzinzimeo, municipio de Álvaro Obregón, varias personas fueron atacadas a balazos por sujetos armados, hecho de violencia que dejó tres muertos, entre ellos un menor de 11 años de edad, así como cuatro lesionados, una de ellas una niña que sufrió un impacto de proyectil en una pierna, informaron autoridades policiales.

El atentado se registró durante la mañana de este sábado sobre la calle Miguel Hidalgo, esquina con José María Morelos, y fue reportado de inmediato al número de emergencias. Trascendió que los agresores lograron darse a la fuga.

Confirman los decesos y auxilian a una niña

Minutos después arribaron al sitio patrulleros locales y paramédicos, quienes confirmaron que tres de los agraviados ya no contaban con signos vitales. Asimismo, se supo que tres de los sobrevivientes fueron trasladados por sus propios medios a un nosocomio para recibir atención médica.

Por su parte, los rescatistas auxiliaron a una niña herida y la trasladaron al Hospital Infantil de Ciudad Salud para su valoración y atención especializada.

FGE inicia investigaciones

La zona fue acordonada por los elementos de seguridad y se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) realizaron las diligencias correspondientes, recabaron indicios y trasladaron los cadáveres al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Hasta el momento se desconoce el posible móvil de la agresión.

Antecedente reciente de violencia

Cabe recordar que el pasado jueves, en la misma comunidad de Tzinzimeo, delincuentes irrumpieron en un domicilio y acribillaron a Daniel, de 52 años de edad, un mecánico que radicaba en Arizona, Estados Unidos.

Ese mismo día también se registraron hechos violentos en la región de Zinapécuaro, donde hubo un enfrentamiento entre grupos delincuenciales rivales, bloqueos carreteros, la quema de un vehículo y una camioneta dañada por un artefacto explosivo presuntamente lanzado desde un dron.

Identidades de los fallecidos

Cristopher Cairo, de 12 años de edad.

Diego Enrique, de 25 años de edad.

Raúl S., de 75 años.

Nombres de los sobrevivientes

Alexia, de 7 años.

María de los Ángeles, de 45 años.

María del Rosario, de 50 años.

Javier, de 56 años de edad.

RED 113