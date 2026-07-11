Morelia, Michoacán, 11 de julio de 2026.- En el marco del Día Mundial de la Población, la Secretaría de Gobierno del Estado (Segob), a través del Consejo Estatal de Población (Coespo), conmemoró la fecha con una feria informativa enfocada en la juventud, en concordancia con el tema “Hacer realidad las esperanzas y aspiraciones de los jóvenes: hoy y en el futuro”, establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Durante la inauguración del evento, el director general del Coespo, Apolinar Josafat Mendoza, destacó la importancia de generar las condiciones necesarias para que las nuevas generaciones accedan a educación de calidad, servicios de salud sexual y reproductiva, así como a empleos dignos que les permitan desarrollar su proyecto de vida.

Asimismo, señaló que México superó en este 2026 los 134.4 millones de habitantes, lo que representa nuevos desafíos demográficos para el país, entre ellos la disminución de la natalidad y el proceso de envejecimiento de la población, fenómenos que requieren políticas públicas con visión de futuro.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos y Población, Salvador Vázquez Villa, reconoció el trabajo que realiza el Coespo en coordinación con el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), mediante acciones orientadas a prevenir el embarazo adolescente y promover el bienestar de niñas, niños y jóvenes en Michoacán.

Durante el evento participaron diversas dependencias e instituciones, entre ellas el Sistema DIF Michoacán, el INEGI, las secretarías de Seguridad Pública, de Salud y de Contraloría, así como la Fiscalía General de Michoacán y el IMSS, las cuales ofrecieron servicios de vacunación, orientación nutricional, información sobre salud, prevención del embarazo adolescente y otros programas dirigidos a la población.