Morelia, Michoacán, 11 de julio de 2026.- El Sistema DIF Michoacán mantiene abiertas las inscripciones para el Curso de Verano del Centro de Educación Artística y Cultural “José Ma. Morelos” (CEAC), diseñado especialmente para niñas y niños de 4 a 12 años.

Sofía Bautista, directora general del organismo, informó que las actividades se llevarán a cabo del 20 de julio al 14 de agosto, en un horario de 9:00 a 13:30 horas. Es una excelente oportunidad para que los más pequeños desarrollen su creatividad y talento en un espacio adecuado para su sano esparcimiento.

El curso tendrá un costo de 100 pesos por inscripción y una cuota de mil 400 pesos por participante. Las actividades se desarrollarán en las instalaciones del CEAC ubicado en Dinamarca 201, colonia Villa Universidad, con una propuesta orientada al aprendizaje, la convivencia y el aprovechamiento del periodo vacacional.

Las y los asistentes podrán participar en talleres de Expresión Corporal, Detectives de Historias, Laboratorio de Genios, Arte en tus Manos, Mueve tu Cuerpo, Música y Canto, Juegos de Patio, entre otras actividades que forman parte del programa preparado para este verano.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 443 316 6650 o acudir a las instalaciones, en un horario de atención de 7:00 a 20:00 horas, donde también podrán realizar su proceso de inscripción y conocer los detalles del curso.