CONAPO | DIF Morelia brinda servicios por el Día Internacional de la Rehabilitación

El evento es gratuito y tendrá lugar en el Auditorio del DIF Morelia

Viernes 22 de marzo, de 9:00 am a 12:00 pm

Morelia, Michoacán, a 20 de marzo de 2024.- El DIF Morelia anuncia el programa que organiza a través del Centro para la Cultura de la Discapacidad, con motivo del Día Internacional de la Rehabilitación, un evento dedicado a fomentar la conciencia y el conocimiento sobre la importancia de la rehabilitación física el próximo viernes 22 de marzo.

Según datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), se proyecta que para el año 2050, el porcentaje de personas mayores de 60 años en México representará el 24% de la población total, lo que pone de relieve la necesidad creciente de servicios de rehabilitación física, particularmente en áreas de prevención y atención a condiciones relacionadas con la edad.

El evento pretende informar y educar sobre la rehabilitación física a través de la conferencia “Fortalecimiento y prevención a través de la Rehabilitación Deportiva en los Adultos Mayores” que la Dra. Laura Huacuz Mier impartirá de 9:00 am a 10:00 am, y posteriormente la LFT. Mariana Leal presentará el taller “Conceptos biomecánicos y valoración funcional” de 10:00 am a 12:00 pm.

Estas actividades buscan brindar conocimientos especializados en el campo de la rehabilitación física, y ofrecer estrategias prácticas que puedan aplicarse en el cuidado diario de nuestros seres queridos. El enfoque del evento está en fortalecer las capacidades de la comunidad para mejorar la calidad de vida de las personas con necesidades de rehabilitación, así como aumentar la comprensión general sobre este tema tan importante.

El evento es gratuito y tendrá lugar en el Auditorio del DIF Morelia, ubicado en Vicente Barroso de la Escayola 135, Colonia La Estrella, el viernes 22 de marzo, de 9:00 am a 12:00 pm. Para más información, contacte al Centro para la Cultura de la Discapacidad del DIF Morelia al 443 334 0555.