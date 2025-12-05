Morelia, Michoacán, 5 de diciembre del 2025.- Como parte de las acciones operativas dentro del Plan Paricutín, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguró a dos hombres, dos armas largas, tres vehículos, 400 litros de combustible ilícito, y un kilogramo de marihuana, en dos diferentes hechos ocurridos en Sahuayo y Tingambato.

En Sahuayo, agentes de la SSP detuvieron a dos hombres que viajaban en un vehículo Jeep, como resultado de trabajos de inteligencia realizados en la colonia Llanos, donde se localizaron dos armas largas, 20 cartuchos útiles, y 20 garrafas llenas de hidrocarburo, con un aproximado de 400 litros de combustible ilícito.

Mientras que en Tingambato, personal de la SSP, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguró más de un kilogramo de mariguana, localizada dentro de una bolsa y en 39 dosis selladas con logos alusivos a un grupo delictivo.

El hecho ocurrió durante un operativo en la colonia Las Charandas, donde también se ubicó una camioneta Toyota Tacoma y una motocicleta Bajaj, la cual presentaba alteraciones en sus medios de identificación. La droga registró un peso aproximado de 1.306 kilogramos. Lo asegurado y los indiciados fueron remitidos ante la autoridad correspondiente.

La SSP mantiene despliegues permanentes en coordinación con fuerzas federales y municipales para fortalecer la seguridad y prevención del delito en Michoacán. Para reportar cualquier hecho, la línea de emergencias 911 opera las 24 horas del día.