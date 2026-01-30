Morelia, Michoacán, 30 de enero de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) puso en marcha una estrategia de profesionalización integral que incluye 23 áreas de formación operativa y ética. El titular de la dependencia, José Antonio Cruz Medina, destacó que estas acciones garantizan que Michoacán cuente con elementos preparados bajo los más altos niveles de rigor técnico.

Explicó que, a través de la implementación de un programa de capacitación policial alineado a estándares nacionales e internacionales, los agentes de las cuatro subsecretarías y sus coordinaciones, agrupamientos y direcciones, perfeccionarán sus conocimientos y habilidades a fin de brindar un servicio público óptimo y de calidad.

Mediante un esquema de especialización operativa y táctica para escenarios de alta complejidad y protocolos de proximidad social, los elementos de la SSP fortalecen sus competencias en materia de derechos humanos, uso legítimo de la fuerza y preservación de la cadena de custodia. Asimismo, incluye la atención a víctimas con perspectiva de género, asegurando que el personal actúe bajo los más altos estándares de integridad y profesionalismo en favor de la población.

“Todos los elementos de la Guardia Civil tendrán una capacitación que incluye más de 23 cursos, con temas como Derechos Humanos, Policía Primer Respondiente y Cadena de Custodia. La totalidad del estado de fuerza recibirá este adiestramiento”, enfatizó el secretario.

Con estas acciones, el Gobierno de Michoacán y la Guardia Civil refrendan su compromiso a favor de dignificar la labor policial para beneficio directo de la ciudadanía y el orden público en la entidad.