Morelia, Mich.- Viernes 30 de enero de 2026.- Un transformador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ardió en llamas durante la madrugada de este viernes en la colonia Arboleda la Huerta, ubicada en la ciudad de Morelia, informaron fuentes de rescate.

El siniestro ocurrió a la orilla de la Calzada La Huerta, en la esquina con la calle José María López Rayón, y fue reportado por automovilistas y vecinos al número de emergencias 911.

Al lugar acudieron bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM), quienes sofocaron el fuego y verificaron que no existiera riesgo para la población.

Posteriormente, se dio aviso al personal de la CFE para que realizara las reparaciones correspondientes. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron la quemazón.