Morelia, Michoacán, a 30 de enero de 2026.- Concluyó el receso invernal en la Liga de Tercera División Profesional (TDP) y será este viernes 30 de enero cuando vuelva a la actividad el Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil.

Los Zorros recibirán al Deportivo Zitácuaro en choque de la Jornada 12 del Grupo 5, partido que tendrá como sede el Estadio Universitario Hidalgo, a las 18:00 horas.

El cuadro nicolaita ostenta el liderato del Grupo 11 con 24 puntos, producto de ocho triunfos y dos derrotas, además de 35 goles a favor y 15 en contra. Por su parte, los Capitanes suman 20 unidades tras acumular seis victorias, una igualada, tres descalabros, 16 tantos anotados y nueve recibidos.

Cabe mencionar que estas escuadras se vieron las caras en la fecha 1, la jornada inaugural, en la que los Zorros cayeron 3-1 ante el equipo con sede en Lázaro Cárdenas.

“Ya teníamos ganas de que arrancara la Tercera División, fue un receso largo, el enfrentar a Lázaro Cárdenas en nuestra casa es muy motivante, respetando que es un gran proyecto, tiene muy buenos jugadores, su entrenador tiene mucha experiencia y este será un gran juego. El fútbol siempre da revanchas e independientemente de que tuvimos una derrota en casa de ellos, nosotros respetamos a cada rival y en casa siempre queremos ganar”, aseveró el técnico Gustavo Farías.