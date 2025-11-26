Morelia, Mich., 26 de noviembre de 2025.- Memo Valencia se pronunció de forma enfática a favor de aumentar el presupuesto a grupos prioritarios, entre los que destaca el sector LGBTTTIQ+ de Michoacán, a quien de forma histórica se ha discriminado y excluido de la vida política, al igual que a migrantes, personas con discapacidad y a afromexicanos.

El diputado priista aseguró que el Dictamen donde se proponía aumentar 2 por ciento del presupuesto de los partidos políticos para capacitación a la comunidad LGBTTTIQ+, es simulador, porque el recurso no será emanado del gasto ordinario, sino de actividades específicas que es muy inferior al ordinario, y esto representa menos dinero para las actividades políticas a favor de este grupo.

El también líder partidista insistió, que con este Dictamen simulador el partido promotor de dicha reforma es el que menos recursos gastará, ya que si este año se hubiera aplicado, tendría que haber erogado 16 mil 835 pesos con 77 centavos, es decir, mil 402 pesos con 98 centavos al mes a favor de las acciones de capacitación de la comunidad LGBTTTIQ+.

“Díganme ustedes si esto no es simulación, díganme ustedes si esto no es continuar con esa deuda histórica que hay con la comunidad”, mencionó.

Por ello, exhortó a analizar en comisiones y aprobar la propuesta que hizo el pasado 29 de octubre para que sea el 7 por ciento del presupuesto ordinario de los partidos el que se utilice para capacitación y empoderamiento de grupos prioritarios, y con esto, el PRI en lugar de 22 mil 229 pesos que tendría que haber invertido este 2025, si ya fuera ley, destinaría para el siguiente ejercicio, 2 millones 800 mil pesos, aproximadamente.

“Eso sí es desterrar la simulación, eso es cumplir con una deuda histórica que aún tenemos, no solamente con la comunidad LGBTTTIQ+, sino también con las personas con discapacidad, con los indígenas, con los migrantes y con todos aquellos que requieren la atención de los partidos políticos”, finalizó.

Es importante destacar que derivado de los argumentos del diputado Memo Valencia, el Pleno del Congreso aumentó al 5 por ciento el recurso que erogarán los partidos anualmente.