El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó las estadísticas oficiales completas del

Proceso Electoral Federal 2023-2024 y, por primera vez, la integración de los

resultados de la Elección Extraordinaria de diversos cargos del Poder Judicial de la

Federación 2024-2025. Esta información estará disponible de forma inmediata a la

ciudadanía en general, en el Sistema de Consulta de la Estadística de las

Elecciones (SICEE), consolidándose como el repositorio público más completo y

verificable de información electoral en América Latina.

Durante la presentación en el Auditorio del INE, la Consejera Norma Irene De La

Cruz Magaña, leyó un mensaje de la Consejera Presidenta, Guadalupe Taddei

Zavala, en el que subrayó que la estadística presentada no es sólo una base de

datos, “es un mapa exacto de la voluntad ciudadana expresada en cada rincón del

país”.

Este sistema de consulta, agregó Taddei Zavala, es la herramienta más potente

contra la desinformación electoral. “Ante la mentira, el mejor antídoto es el dato

verificable. Ante el rumor, la defensa es la evidencia”, puntualizó.

Ante las consejeras Carla Humphrey Jordan; Claudia Zavala Pérez y los consejeros

Arturo Castillo Loza; Uuc-kib Espadas Ancona; Jorge Montaño Ventura, Jaime

Rivera Velázquez, así como virtualmente, el Consejero Martín Faz Mora, la

Consejera Presidenta especificó que el INE pone a disposición de México “la

evolución más acabada de esta memoria institucional. Aquí están resguardados,

sistematizados y accesibles los resultados electorales federales y locales desde

1991 hasta 2025. Son más de tres décadas de historia democrática condensadas

en una herramienta digital”.

En suma, agregó, “abrimos las puertas de par en par porque no hay cajas negras

en la democracia mexicana, todo es público, todo es auditable y gracias a este

sistema, todo es comprensible. Hacemos de la transparencia no sólo una obligación

legal, sino una forma de pedagogía pública”.

La plataforma cuenta con un millón 269 mil 089 imágenes digitales de actas de

escrutinio y cómputo de casillas y actas de recuentos. Ofrece la identificación

nominal de seis mil 808 candidaturas ganadoras de cargos federales y 59 mil 175

cargos locales. Resguarda el registro de aproximadamente 150 millones de

resultados a nivel casillas.

Es el repositorio histórico más completo de resultados electorales

De forma remota, el Consejero y presidente de la Comisión de Organización

Electoral, Martín Faz Mora precisó que el SICEE es el resultado de un proceso de

integración estadística que abarca tanto las elecciones federales como las locales.

A partir de más de 500 tablas de resultados de elecciones locales en las 32

entidades, más 32 tablas de cargos públicos con información de casi 20 mil cargos

y una inmensa base de datos nacionales que nutren el sistema.

“Es en los hechos el repositorio histórico más completo y estructurado de resultados

electorales del país”, afirmó, al mencionar que el sistema “es una pieza central de

la política de transparencia del INE y una herramienta pública para que cualquiera

pueda seguir la huella de su voto desde la casilla hasta las cifras finales, comparar

elecciones, evaluar la representación y formarse un criterio propio”.

Faz Mora detalló cuatro características que destacan la relevancia del sistema:

acerca la estadística a la ciudadanía; facilita comparar resultados entre elecciones

federales y locales; incorpora información “clave” para evaluar la representación

política y las acciones afirmativas y, finalmente, es una herramienta muy potente

contra la desinformación.

Repositorio confiable de estadísticas electorales

“Este sistema se presenta como la respuesta a la necesidad de contar con un

repositorio confiable de estadísticas electorales”, señaló la Consejera Carla

Mencionó que la ciudadanía, las y los periodistas, las y los investigadores e

instituciones públicas podrán consultar datos electorales como votos por casilla,

participación y distritos, con un alto nivel de desagregación territorial y temporal, ya

que la plataforma cumple un doble rol:

“Es un mecanismo de rendición de cuentas y acceso a la información pública en

línea con los principios democráticos de apertura y sirve también como base para

fomentar el análisis académico y la toma de decisiones institucionales”, en suma,

indicó, no sólo cumple una función documental, sino una democrática esencial;

fortalecer la transparencia, facilitar la investigación y promover una ciudadanía

informada en el país.

Estadística electoral, un instrumento para producir conocimiento político

Durante su intervención, el Consejero Uuc-kib Espadas hizo una reflexión histórica

en la que enfatizó la importancia de contar con información electoral completa,

verificable y accesible.

Relató cómo, al realizar su tesis sobre la elección federal de 1988 en Yucatán, era

prácticamente imposible desagregar los resultados por municipio debido a la

ausencia de registros confiables. Recordó que, desde la perspectiva técnica, los

datos electorales federales previos a 1991 forman parte de una “prehistoria”

estadística del país, precisamente porque la información no era pública, ni

homogénea. Ese pasado, continuó, evidencia por qué ocultar datos, incluso cuando

se trata sólo de cifras, “es un instrumento del ejercicio arbitrario del poder”.

Espadas Ancona celebró la presentación del SICEE, ya que esta herramienta

constituye un avance fundamental para la transparencia. “La estadística electoral se

trata de un instrumento para producir conocimiento político. Y en esa medida,

también hay que decirlo, el que el INE sea un instituto autónomo es una garantía

más de que esta información estadística se presente elección tras elección al

margen de los intereses coyunturales de quien en un momento u otro, puede estar

en ejercicio de la función de gobierno”, puntualizó.

Puente entre la autoridad electoral y la ciudadanía

“El sistema de consulta de la estadística de las elecciones es mucho más que un

portal de Internet, es un puente entre la autoridad electoral y la ciudadanía, un

antídoto contra la opacidad y un fertilizante para la calidad de nuestra vida

democrática que promueve la transparencia en los procesos electorales y ayuda a

la ciudadanía a comprender cada uno de los resultados electorales”, aseguró el

Consejero Jorge Montaño.

Invitó a las y los actores políticos, a la academia, a los medios de comunicación y,

sobre todo a la ciudadanía, a apropiarse de esta herramienta tecnológica que busca

mejorar la confianza ciudadana en el sistema electoral mediante la disponibilidad de

datos accesibles y verificados.

Este sistema de consulta es la materialización de nuestro compromiso “con una

democracia de datos abiertos”, dijo Montaño, al asegurar tres beneficios

fundamentales: transparencia, construcción de confianza, fortalecimiento de la

cultura cívica y la investigación y, finalmente, la innovación y eficiencia para la toma

de decisiones.

Al presentar el funcionamiento del SICEE, el Encargado de Despacho de la

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Roberto Carlos Félix López

mencionó que es una herramienta esencial para impulsar la transparencia y la

rendición de cuentas.

Al evento asistieron la Ministra Yasmín Esquivel Mossa; Jesús Ramírez Cuevas,

integrante de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral; Bernardo Valle

Monroy, en representación de la Secretaría de Gobernación; Gustavo Miguel

Meixueiro Nájera, en representación del Ministro Presidente de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación; Adrián Cajeme Álvarez, en representación de la Ministra

Lenia Batres; el Vicealmirante Freed Pérez, en representación del Secretario de

Marina; integrantes de la Junta General Ejecutiva; Vocalías Ejecutivas del INE,

consejerías del Poder Legislativo y representantes de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación, de partidos políticos, de gubernaturas de los estados y de la sociedad

civil.

Datos relevantes presentación de la Estadística del Proceso Electoral

Federal 2023-2024 y la del Proceso Electoral Extraordinario para la elección

de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025

MAGNITUD DEL ESFUERZO ESTADÍSTICO DEL INE