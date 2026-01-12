La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC), en coordinación con autoridades estatales y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mantiene acciones de seguimiento a los efectos del Frente Frío número 27 y la segunda tormenta invernal. Hasta el momento se reporta saldo blanco.

La Conagua informó que, a pesar de la actividad pluvial constante, los niveles de acumulados se mantienen bajo control preventivo. Entre el sábado y la madrugada de este lunes, se reportaron acumulados máximos en Tacotalpa, Tabasco, con 116 milímetros, y Pichucalco, Chiapas, con 113 milímetros. Asimismo, en Huimanguillo y Tecpatán se registraron 80 y 34 milímetros respectivamente, mientras que, en Las Choapas, Veracruz, el acumulado fue de 19 milímetros. En el caso del río Pichucalco, continúan bajo estricto monitoreo técnico sin representar riesgos extraordinarios.

Se registraron vientos máximos en la zona del Golfo Centro. En Veracruz, rachas que alcanzaron los 107.9 kilómetros por hora en la Bahía Norte y cifras similares en Laguna Verde y la Bahía Sur. Ante este escenario, la autoridad estatal ha tomado la decisión preventiva de suspender clases en 26 municipios del sur. En Tamaulipas, los equipos municipales de Ciudad Madero y Victoria han trabajado en la remoción de ramas y anuncios, garantizando que el tránsito y los servicios básicos sigan operando de manera regular.

El ambiente invernal ha favorecido la caída de nieve y aguanieve en el norte y centro del país. En Coahuila, 34 personas reciben atención en seis albergues acondicionados en Saltillo, Ramos Arizpe y Parras. En Chihuahua y Durango, las brigadas municipales supervisan las zonas de San Francisco del Oro, Balleza y Tepehuanes, mientras se realizan labores preventivas por congelamiento de asfalto en Pueblo Nuevo.

En Nuevo León se vigila la presencia de hielo en la Sierra de Santiago y el Cerro el Potosí, contando con el apoyo de la CFE para el pronto restablecimiento de la energía en las zonas que presentaron interrupciones. En Tabasco se han gestionado encharcamientos en Cunduacán y el Centro, mientras que en Oaxaca las vías de comunicación operan con normalidad tras la atención oportuna a una panga en San Felipe Usila. En Veracruz y Zacatecas, las autoridades municipales han dado respuesta a reportes de destechamientos parciales y granizadas, logrando que el servicio eléctrico y la movilidad urbana operen sin contratiempos.

Ante la persistencia de los efectos del Frente Frío número 27, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) se mantiene en estado de alerta, ponderando en todo momento la gestión integral de riesgos y la comunicación oportuna. Exhortamos a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades locales y a mantenerse informada a través de los canales oficiales CNPCmx y conaguamx.