Pátzcuaro, Mich.- Viernes 02 de enero de 2026.- Tres vehículos, entre ellos una camioneta patrulla de la Guardia Civil (GC), protagonizaron un choque sobre la carretera Pátzcuaro-Quiroga, hecho que dejó al menos ocho personas heridas: cinco oficiales y tres civiles, de acuerdo con información prelimina.

🚨 #Urgente | por lo menos 10 heridos, 6 policías y 4 civiles, al saldo tras aparatoso choque en la Pátzcuaro-Morelia, entre una patrulla de la #GuardiaCivil y dos carros particulares. #informaciónendesarrollo pic.twitter.com/25ksM7SjRH — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) January 2, 2026

El aparatoso accidente ocurrió durante la mañana de este viernes, a la altura de la población de Tzurumútaro, y fue reportado al número de emergencias 911 por varios lugareños.Al sitio acudieron paramédicos y bomberos, quienes otorgaron los primeros auxilios a los afectados; afortunadamente, ninguno presentó lesiones de gravedad.

Posteriormente, los pacientes fueron canalizados a un hospital para su valoración médica.Asimismo, agentes de Tránsito se encargaron de realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Trascendió que las unidades involucradas fueron una camioneta BMW color blanco, un automóvil Jetta color negro con placas PJU-410-E y una patrulla con número económico MC-036-AB.