Morelia, Michoacán, 2 de enero de 2026.-* En 2025, las acciones operativas de los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) permitieron el aseguramiento de mil 645 artefactos explosivos y 712 armas de fuego en Michoacán. La coordinación de la Guardia Civil con autoridades de los tres órdenes de gobierno permitió el decomiso de 531 armas largas, 181 armas cortas, 87 mil 566 cartuchos útiles y 2 mil 785 cargadores, como resultado del reforzamiento operativo en el estado.

A través del agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la SSP, fueron localizados y desactivados mil 117 artefactos explosivos.

Para el año 2026, y con el seguimiento de las acciones del Plan Paricutín, la SSP y las autoridades de los tres niveles de gobierno sumarán esfuerzos para brindar mejores resultados para beneficio de la población.