Morelia, Michoacán, 09 de enero de 2026.- Michoacán celebra el noveno aniversario del Servicio Único de Emergencias 911, una herramienta fundamental que ha permitido fortalecer la atención oportuna, coordinada y eficiente en situaciones que ponen en riesgo la vida, la integridad y el patrimonio de la ciudadanía.



Desde su puesta en marcha en 2016, se consolidó como el número único para reportar emergencias médicas, de seguridad y de protección civil, operando de manera gratuita, las 24 horas del día, los 365 días del año. A través de este servicio, miles de incidentes han sido canalizados de forma inmediata a las corporaciones correspondientes, reduciendo tiempos de respuesta y salvando vidas.



El 911 es operado a través del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C5i), donde personal capacitado y el uso de tecnología permiten recibir, clasificar y atender llamadas de emergencia. Asimismo, facilita la coordinación con instancias como Seguridad Pública, Protección Civil, servicios médicos de urgencias y diversos cuerpos de auxilio.





A lo largo de estos nueve años, el servicio ha evolucionado con la incorporación de herramientas tecnológicas, como la aplicación móvil 911 Michoacán, que facilita el reporte de emergencias y el envío de evidencia multimedia, además de fortalecer los protocolos de atención y la capacitación constante del personal.



Con el objetivo de mantener la eficiencia del servicio, se reitera a la población la importancia de usar la línea de emergencias únicamente ante casos de riesgo. A casi una década de su integración en el C5i Michoacán, el 911 se consolida como un pilar estratégico, renovando su compromiso de trabajar incansablemente por la protección y la atención inmediata de la ciudadanía.