Los Reyes, Mich.- 24 de julio de 2026.- Un accidente entre una camioneta particular y una combi del servicio de transporte público dejó como saldo varias personas lesionadas la tarde de este viernes sobre la carretera a Los Reyes, a la altura de la bajada de Oruzcato.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad del transporte colectivo, que cubre la ruta Pamatácuar-Los Reyes, colisionó con una camioneta, lo que ocasionó que varios pasajeros sufrieran golpes y lesiones de diversa consideración.

Pese a la magnitud del percance, no se registraron personas fallecidas.

Paramédicos y corporaciones de auxilio acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los ocupantes de ambas unidades.

Algunos de los lesionados fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, mientras que otros fueron valorados en el lugar.

Entre los afectados se encuentran tres vecinos de la comunidad de Pamatácuaro, quienes presentaron lesiones leves y fueron reportados fuera de peligro.

Asimismo, se informó que el resto de las personas lesionadas son originarias de la localidad de Sicuicho.

Elementos de Tránsito y de Seguridad Pública realizaron el abanderamiento de la zona, efectuaron los peritajes correspondientes para establecer las causas del accidente y coordinaron el retiro de los vehículos involucrados, con lo que la circulación fue restablecida de manera paulatina.