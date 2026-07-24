Morelia, Michoacán, 24 de julio de 2026.- A fin de fortalecer la transparencia, legalidad y la mejora continua de la función notarial, la Secretaría de Gobierno (Segob), en coordinación con el Consejo del Colegio de Notarios de Michoacán, realizó el proceso de insaculación para seleccionar cuatro notarías públicas que serán sujetas a revisión.

Durante el acto, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, subrayó que este procedimiento se desarrolló con total transparencia y honestidad, al tiempo que reafirmó el compromiso de la administración estatal con la rendición de cuentas.

Asimismo, el subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales, Rubén Pedraza Barrera, señaló que este ejercicio da seguimiento al convenio de colaboración firmado entre ambas instituciones para realizar revisiones periódicas a las notarías del estado.

Como resultado de la insaculación, se seleccionaron cuatro notarías: dos con sede en Morelia (las número 183 y 188) y dos en el interior del estado, correspondientes a los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro y Uruapan.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Notarios de Michoacán, María Lucila Arteaga Garibay, destacó que estas visitas de supervisión forman parte de las facultades legales de la Segob para vigilar la función notarial y brindar certeza jurídica a la ciudadanía.