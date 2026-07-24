Morelia, Michoacán, 24 de julio de 2026.— El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora, afirmó que el caso del exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, vinculado a una investigación de la FGR por presunto contrabando de combustible y huachicol fiscal, exhibe nuevamente la doble moral de la derecha mexicana.

Jesús Mora señaló que durante años los partidos conservadores han intentado acusar a la izquierda de “narcopartido” y de “huachicoleros”, pero los casos más graves que han marcado la vida pública del país apuntan hacia quienes gobernaron bajo la lógica del privilegio, la corrupción y la impunidad. “Quieren señalar a Morena para esconder su propia historia, pero el pueblo ya sabe quién entregó la seguridad a García Luna y quién gobernó al país mientras crecían las redes criminales”, sostuvo.

El dirigente morenista subrayó que, de acuerdo con lo tratado por la Presidentade la República la Dra. Claudia Sheinbaum, la investigación sobre Ruffo Appel no es una ocurrencia ni una acción improvisada, sino un expediente trabajado durante alrededor de un año por la Fiscalía General de la República. Agregó que el huachicol fiscal no debe verse sólo como robo de combustible, sino como una red de evasión, importación irregular y negocios ilegales que dañan las finanzas públicas.

“La diferencia es clara: antes se protegía a los de arriba; ahora se investiga aunque se trate de exgobernadores, empresarios o figuras políticas. La derecha quisiera que la ley sólo se aplicara contra el pueblo, pero cuando toca revisar sus negocios, sus complicidades y sus gobiernos, entonces gritan persecución”, señaló.

Jesús Mora afirmó que Morena respalda la postura de la Presidenta de la República la Dra. Claudia Sheinbaum de dejar que las investigaciones avancen conforme a la justicia, sin fabricar culpables, pero sin encubrir a nadie. “La derecha quiere dar lecciones de seguridad, pero carga con García Luna, con la guerra fallida y ahora con investigaciones por huachicol fiscal. Nosotros decimos: que se investigue todo, que se castigue a quien resulte responsable y que nunca más el poder sirva para proteger negocios ilegales”, concluyó.