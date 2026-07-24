Zamora, Michoacán.- Carlos Torres Piña, aspirante a la coordinación estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía, aseguró que los municipios de Zamora y Jacona, son ejemplo de cómo el campo puede avanzar cuando la producción primaria se articula con el empaque, la transformación de alimentos, el transporte, el comercio y la exportación.

De visita en ambos municipios, el morenista señaló que, al igual que ha escuchado en numerosos municipios de Michoacán, productores y trabajadores no piden vivir únicamente del autoconsumo, sino contar con seguridad, agua, mejores canales de comercialización, tecnología y condiciones para agregar valor a lo que producen.

“El campo quiere crecer y contribuir todavía más al desarrollo del estado; nuestra obligación es escuchar directamente a quienes lo sostienen”, expresó.

Torres Piña destacó que sus recorridos le han permitido construir uno de los diagnósticos más completos y precisos sobre Michoacán.

El aspirante, quien conoce las particularidades de la Meseta Purépecha, la región lacustre, Tierra Caliente, la Costa, el Oriente y el corredor agrícola de Zamora y Jacona, también tiene identificados los retos que se repiten en todo el territorio, como la inseguridad, los intermediarios, los altos costos, la falta de agua y la desigualdad regional.

Ante productores, comerciantes, trabajadores y familias, sostuvo que Michoacán necesita un liderazgo fuerte, con experiencia, autoridad y conocimiento profundo del estado; capaz de enfrentar la inseguridad, construir gobernabilidad y convertir la riqueza agrícola en empleos, mejores ingresos y bienestar para el pueblo.

Finalmente, aseguró que continuará los recorridos en las comunidades porque la transformación no puede dirigirse desde un escritorio.

“Los hechos pesan más que los discursos. Para servir a Michoacán hay que conocerlo municipio por municipio, escuchar al pueblo y tener claridad sobre sus problemas y sus posibilidades”, concluyó.